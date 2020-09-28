В Бурятии до 2024 года построят и обновят более 200 социальных объектов

Они вошли в Национальную программу развития Дальнего Востока, утвержденную по поручению президента России





В Бурятии в ближайшие четыре года запланированы строительство и капитальный ремонт 115 учреждений культуры и 51 спортивного сооружения. Они вошли в Национальную программу развития Дальнего Востока, утвержденную по поручению президента России, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В рамках программы регионы ДФО получат финансирование на социально-экономическое развитие помимо других действующих проектов и программ. В Бурятии будут построены и реконструированы 53 организации здравоохранения, из них 17 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, расположенных в приспособленных помещениях. Завершится строительство вертолетной (посадочной) площадки в Улан-Удэ. В 34 медицинских организациях пройдет капитальный ремонт.



В программу вошло строительство 14 дошкольных образовательных организаций и капитальный ремонт девяти школ, капитальный ремонт 10 профессиональных образовательных организаций. Для студентов Бурятского государственного университета построят новое общежитие.



Основные цели Национальной программы развития Дальнего Восток – ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока и повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке.



Реализовать мероприятия планируется в три этапа: 2020-2024, 2025-2030 и с 2031-го по 2035-й год. Всего в экономике Дальнего Востока до 2035 года должно быть создано не менее 450 тысяч новых рабочих мест, во всех удалённых населённых пунктах обеспечат подключение к интернету и авиационную доступность - будет реконструировано 40 аэропортов. В каждом из 11 регионов ДФО предусмотрено создание новых туристических кластеров.



Особый акцент в Национальной программе развития Дальнего Востока сделан на развитии социальной инфраструктуры – строительстве новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры.



В Бурятии в рамках Национальной программы, в частности, утверждено софинансирование строительства и реконструкции объектов обеспечивающей инфраструктуры, входящих в состав инвестиционного проекта по созданию туристического кластера «На Великом Чайном пути».



Среди важных направлений - развитие особой экономической зоны «Байкальская гавань», в том числе строительство международного туристско-рекреационного комплекса на озере Байкал, создание многофункционального круглогодичного курорта «Мамай» (до 2030 года), развитие курорта «Горячинск» (2025 год), создание объектов туризма на озере Гусиное Селенгинского района и в местности Верхняя Березовка в Улан-Удэ (2026 год), строительство горнолыжных комплексов в поселке Селенгинск (2024 год) и в Тункинском районе (2025 год).



До 2024 года включительно за счет средств федерального бюджета и бюджета Бурятии будет поддержано создание объектов инфраструктуры территории опережающего развития «Бурятия». Запланировано приведение в состояние, соответствующее нормативным требованиям, улично-дорожной сети в городах Кяхта и Гусиноозерск, 735 километров улично-дорожной сети в Улан-Удэ, 1,8 тысячи километров региональных дорог. А также обеспечение мобильной телефонной связью 100 процентов автомобильных дорог общего пользования. Будет построено (реконструировано) восемь автодорожных путепроводов в местах пересечения автомобильных дорог с железнодорожными путями.



В программу вошла реконструкция объектов двух аэропортовых комплексов: в Нижнеангарске и Таксимо, восстановление 13 посадочных площадок. В нормативное состояние будет приведено 300 километров автомобильных дорог местного значения, включая реконструкцию участка автотрассы Улан-Удэ- Романовка-Чита.



Фото: egov-buryatia.ru

