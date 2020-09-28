В Бурятии ограничили доступ к сайту по продаже ядов

Пройти по ссылке магазина и приобрести яд имел возможность любой желающий



В Бурятии пристав исполнил решение Кяхтинского городского суда, обязывающее исключить на территории Российской Федерации возможность доступа пользователей к интернет-сайту, где продавались смертельные ядовитые вещества, сообщили в республиканском управлении ФСПП.



В результате мониторинга информации в сети установлена интернет-страница по продаже смертельных для человека ядов и ядовитых веществ. Пройти по ссылке магазина и приобрести яд имел возможность любой пользователь без ограничения в возрасте.



В ходе исполнительного производства этот сайт включен в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.



В ведомстве отмечают, что доступ к запрещенному сайту заблокирован. Исполнительное производство фактическим исполнением.



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