Жительница Бурятии убила мужа, увидев его переписку с другой женщиной

По ее версии, во время семейного скандала супруг первым стал наносить ей побои



В городе Кяхта в Бурятии в минувшую субботу вечером в госпиталь доставлен 39-летний местный житель с колото-резаным ранением грудной клетки. Через некоторое время, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



В совершении преступления подозревается 34-летняя супруга покойного мужчины. В ходе допроса женщина дала показания об обстоятельствах происшествия, которые в настоящее время проверяются.



По данным следствия, 26 сентября вечером подозреваемая на работе отмечала день рождения коллеги, после вернулась домой и продолжила употреблять алкогольные напитки с мужем. Во время застолья она вспомнила, что накануне увидела в телефоне супруга переписку с другой женщиной, из-за чего начала выяснять с ним отношения. Перепалка переросла в семейный скандал, в ходе которого, как следует из показаний женщины, супруг стал наносить ей побои.



Защищаясь, она схватила кухонный нож и нанесла им один удар мужу в область плеча вблизи грудной клетки. После этого женщина выбежала из квартиры и обратилась к соседям, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Потерпевшего госпитализировали, но вскоре от полученных ранений он скончался.



В ходе предварительного следствия показания женщины будут детально проверены, после чего на основании анализа всех собранных доказательств ее действиям будет дана окончательная правовая оценка. Она будет дана с учетом конкретных данных и практики расследования и рассмотрения судами уголовных дел об убийствах при превышении пределов необходимой обороны.



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