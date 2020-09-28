Берега Селенги, главного притока Байкала, внесли в ЕГРН

Реки Джида и Чикой также обрели официальные водоохранные зоны





В Бурятии Кадастровая палата внесла в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о береговой линии реки Селенги – главного притока Байкала и ключевой водной артерии республики, сообщили в пресс-службе палаты.



Береговая линия – это границы водного объекта. Граница реки определяется по среднему многолетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом. Порядок определения ее местоположения, случаи и периодичность ее определения устанавливаются правительством России. Установление местоположения береговой линии производится не реже одного раза в 25 лет. А именно, в случаях изменения ее местоположения в результате естественных процессов руслоформирования, воздействий антропогенного характера и стихийных бедствий. И также, если местоположение береговой линии необходимо для установления границ водоохранной зоны и границ прибрежных защитных полос этого водного объекта.



Еще Кадастровая палата по Бурятии внесла в ЕГРН сведения о водоохранных зонах рек Джида, Чикой, а также об их прибрежных защитных полосах. Эти реки - основные притоки Селенги на территории Бурятии. Джида - левый приток Селенги. Свое начало она берет на южных склонах западной части хребта Хамар-Дабан, протекает параллельно Джидинскому хребту. Чикой, река в Забайкальском крае и Бурятии, частично граничит с Монголией, правый приток Селенги.



Согласно Водному кодексу РФ, к водоохранным зонам относятся территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ. На этих территориях устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.



В самих же границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.



Фото: «Номер один»



