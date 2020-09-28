В Бурятии «антиковидные» ограничения продлили еще на месяц

Больным и пожилым людям предписано оставаться дома





Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, продляющий в республике «антиковидные» ограничения еще на месяц, вплоть до 31 октября.

Согласно документу, сохраняется запрет на работу заведений общепита, кинотеатров, аттракционов, ночных клубов и прочих заведений, находящихся внутри торгово-развлекательных центров.Также на месяц продлен запрет на предоставление услуг СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.Людям старше 65 лет и людям, страдающим рядом хронических заболеваний, предписано оставаться дома. Покидать жилье можно только в случаях следования к ближайшему месту приобретения товаров (работ, услуг), лечения в санаторно-курортных организациях, прогулок, занятия физической культурой и спортом. А также следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным, садовым домам при условии подачи на интернет-портал «Работающая Бурятия» уведомления, действующего в течение суток.Фото: pixabay.com