Владимир Смолин ушел с должности замминистра экономики Бурятии

«По собственному желанию» - так гласит официальная версия



Заместитель министра экономики Бурятии, председатель комитета по управлению доходами Владимир Смолин ушел с поста с 25 сентября по собственному желанию. Постановление правительства республики об этом именно с такой формулировкой подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Документ размещен на портале нормативных актов.



Виктор Владимирович Смолин родился в 1978 году в селе Бичура. В 2000 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию имени В.Р. Филиппова по специальности «экономика и управление аграрным производством», квалификация «экономист». Начал свою трудовую деятельность в министерстве финансов Бурятии, проработав до 2007 года.



С 2007 года по август 2011 года занимал должности начальника финансового управления администрации Кяхтинского района, начальника муниципального учреждения «Финансовое управление» Прибайкальской районной администрации, начальника финансового управления Прибайкальского района, заместителя руководителя Прибайкальской районной администрации по экономике и финансам.



В сентябре 2011 года назначен заместителем министра экономики Бурятии – председателем комитета по управлению доходами.



Разумеется, реальные мотивы ухода чиновника с должности иные, чем простое «желание». Опытных специалистов в области муниципальных и государственных финансов со стажем работы на местах не так много. Впрочем, можно уверенно говорить об одном. Кадры в минэкономике республики как-то явно «трясет», начиная с 2019 года, когда с должности главы ведомства ушел Александр Бардалеев, работающий ныне в правительстве Забайкальского края.



Фото: «Номер один»



