В Бурятии воспитывающим сирот пенсионерам отказали в повышении пенсии

Суд признал действия Пенсионного фонда незаконными







В прокуратуру Бурятии обратились супруги-пенсионеры из Курумканского района, один из которых является опекуном детей-сирот в связи со смертью их родителей. Граждане пожаловались на нарушение их пенсионных прав.

В апреле 2020 года супруги обратились в пенсионный орган с заявлением о повышении фиксированной выплаты страховой пенсии по старости в связи с нахождением на их иждивении нетрудоспособных членов семьи. Однако им отказали в перерасчете, указав, что один иждивенец, обучающийся в школе, является совершеннолетним.В защиту интересов пенсионеров прокурор подал иск в суд. Он потребовал признать действия Пенсионного фонда незаконными и сделать гражданам перерасчет пенсии с момента их обращения в пенсионный орган – 1 апреля 2020 года.Советский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Пенсионный фонд обжаловал это решение, однако Верховный суд оставил его в силе.Фото: «Номер один»