В Бурятии общее число случаев COVID-19 достигло 6944

Республика занимает шестое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 6944. Это на 67 случаев больше, чем было в понедельник. В Улан-Удэ – 4139 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5598 человек, умер 71 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 67 новых случаев коронавируса: 32 человека обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 2804 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 574 пациентов. Из них 14 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении – 701 пациент.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять пациентов с COVID-19, старше 65 лет - два, на ИВЛ - двое больных, старше 65 лет – один. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся семь человек, старше 65 лет – шестеро, на ИВЛ пятеро больных, старше 65 лет - четыре. В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся семь пациентов, в т.ч. старше 65 лет – трое, на ИВЛ – два, старше 65 лет – один.



В трех обсерваторах находятся 42 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1753 человек, с нарастающим итогом – от 361 066 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



Бурятия занимает шестое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Показатель Бурятии составляет 686,1.



В ДФО по информации на 28 сентября количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 774,3 случая. По этому показателю ДФО занимает четвертое место из восьми федеральных округов. Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения составляют Магаданская область (1 978,2), Камчатский край (1 409,8) и Сахалинская область (1 127,7). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа –387,2.



Всего в России по состоянию на 28 сентября выявлено 1 159 573 случаев COVID-19- это 789,7 заболевших на 100 тысяч населения.



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