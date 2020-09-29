В Улан-Удэ открывается второй виртуальный концертный зал

Он оснащен большим экраном, стереосистемой и будет работать в Национальной библиотеке Бурятии







В Улан-Удэ конференц-зал Национальной библиотеки Бурятии дополнили большим экраном и современной стереосистемой. Теперь при помощи интернет-технологий в режиме реального времени читатели смогут увидеть лучшие концерты в исполнении российских и зарубежных музыкантов, сообщили в минкультуры республики.



Совершенно бесплатно они смогут насладиться классической, камерной, джазовой и органной музыкой, а также увидят лучшие спектакли в исполнении мировых знаменитостей.



Открытие зала состоится 30 сентября в 10:00, а для широкой публики Виртуальный концертный зал Национальной библиотеки Бурятии распахнет свои двери после улучшения эпидемиологической обстановки и окончания пандемии коронавируса.



Напомним, в 2019 году проект «Виртуальный концертный зал» Национальной библиотеки Бурятии успешно прошел конкурсный отбор среди заявок регионов России. Реализуется проект из средств федерального бюджета на создание виртуальных концертных залов в городах страны. Стоимость проекта составила 1 ммиллион рублей.



Напомним, первый виртуальный концертный зал в республике появился в Бурятской филармонии. Он открылся 29 ноября 2014 года онлайн-трансляцией концерта Дениса Мацуева и Академического симфонического оркестра Московской филармонии.



Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года.



Фото: egov-buryatia.ru/minkult



