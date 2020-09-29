В Улан-Удэ в результате двух ДТП травмированы двое детей

С начала сентября на дорогах Бурятии зарегистрировано 10 наездов на несовершеннолетних пешеходов



В Октябрьском районе Улан-Удэ накануне произошло два наезда на несовершеннолетних пешеходов, сообщили в ГИБДД Бурятии.



Около 17:30 часов 53-летний водитель автомобиля «Ниссан Атлас», следуя по улице Бограда на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на десятилетнюю девочку. В результате ДТП она получила травмы. По словам водителя, его ослепило заходящее солнце.



А в 18:000 46-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», следуя со стороны улица Жердева в направлении улицы Ключевская вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 12-летнего мальчика. Он выехал на проезжую часть на самокате. В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.



С начала месяца на дорогах Бурятии зарегистрировано 10 наездов на несовершеннолетних пешеходов.



Фото: ГИБДД



