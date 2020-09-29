В Улан-Удэ отловом бродячих животных займутся зоозащитники

За 12 миллионов рублей они должны отловить не менее 1433 собак



В столице Бурятии определен подрядчик, который будет заниматься отловом бездомных собак. 28 сентября мэрия Улан-Удэ заключила муниципальный контракт с компанией «Лайт Групп», выигравшей аукцион по отлову безнадзорных животных.

По условиям контракта подрядчик обязан до конца года отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее 1433 собак. Сумма контракта составляет 12 млн рублей.



Заявки на отлов бродячих собак принимаются по телефону: 67-92-92.



Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в ООО «Лайт Групп» работают зоозащитники с большим опытом, у них есть



Напомним, прошлый аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия участников торгов. Для выполнения экстренных обращений жителей города Комитет городского хозяйства заключил временный контракт на сумму 595 тысяч рублей с ИП Степанов А.А. Он действует до 5 октября.



Фото: «Номер один» По условиям контракта подрядчик обязан до конца года отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее 1433 собак. Сумма контракта составляет 12 млн рублей.Заявки на отлов бродячих собак принимаются по телефону: 67-92-92.Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в ООО «Лайт Групп» работают зоозащитники с большим опытом, у них есть своя страничка в соцсетях , где все желающие могут забрать к себе домой щенят, котят, ухоженных, привитых, стерилизованных собак и кошек.Напомним, прошлый аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия участников торгов. Для выполнения экстренных обращений жителей города Комитет городского хозяйства заключил временный контракт на сумму 595 тысяч рублей с ИП Степанов А.А. Он действует до 5 октября.Фото: «Номер один»