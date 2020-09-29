Задержан последний из группы «черных» лесорубов, напавших на полицейских в Бурятии

Ему уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу





Сотрудники угрозыска МВД по Бурятии задержали в Амурской области последнего фигуранта уголовного дела, возбужденного после того, как мае нынешнее года подозреваемые в незаконной рубке леса граждане оказали сопротивление полицейским, напав на правоохранителей, а один из них стал угрожать ножом, сообщили в пресс-службе министерства.

Второму мужчине, который, по версии следствия, орудовал ножом, удавалось некоторое время скрываться от правоохранительных органов. Однако недавно полицейские установили его местонахождение на территории Амурской области. Туда была командирована группа сотрудников уголовного розыска, которые задержали подозреваемого. Он доставлен в Бурятию. На основании имеющихся в уголовном деле доказательств ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.











Шестеро участников инцидента с места происшествия скрылись, все они были установлены. В итоге пятеро были задержаны полицейскими при силовой поддержке ОМОН Росгвардии по Бурятии. Местонахождение одного подозреваемого до настоящего момента не было известно.В ходе оперативно-розыскных мероприятий 35-летний гражданин был задержан вблизи города Свободный Амурской области, где он работал вахтовым методом. Подозреваемый задержан при оперативном сопровождении сотрудников Росгвардии и Управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В Бурятии продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту нападения двух мужчин на сотрудника полиции при исполнении им своих обязанностей (часть 2 статьи 318 УК РФ – «применение насилия в отношении представителя власти», уточняют в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, вечером 18 мая нынешнего года на проселочной автодороге в селе Кокорино Иволгинского района сотрудники уголовного розыска местного отдела полиции увидели мужчину, подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений. Заметив приближающихся сотрудников, мужчина выхватил нож и попытался нанести им удары одному из полицейских. В это же время его родственник, находившийся рядом, напал на представителя власти со спины, обхватив руками за шею. Сотруднику удалось освободиться от захвата, после чего из табельного оружия он произвел выстрелы по нижним конечностям нападавших мужчин.Злоумышленнику с ножом пуля попала в стопу, его соучастнику – в бедро, после чего они скрылись с места происшествия. Мужчина, напавший на полицейского со спины, позже обратился в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая врачебная помощь, и затем он привлечен к уголовной ответственности. На основании собранных следствием доказательств судом он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорен к наказанию в виде штрафа.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные мероприятия, направленные на завершение предварительного следствия и передачу дела в суд для рассмотрения по существу.Фото: МВД по Бурятии/скриншот