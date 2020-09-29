Театр «Байкал» впервые открыл очередной сезон в YouTube

Зрители засыпали артистов комментариями во время трансляции
Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал», открывший накануне очередной театральный сезон концертом в YouTube, получил обратную связь со зрителями. Они буквально засыпали артистов комментариями во время трансляции, сообщили в пресс-службе театра.
Уже с первых кадров часового концерта, снятого под открытым небом, зрители оценили масштаб съемки и необычную красоту природных декораций. Один за одним номера сменяли друг друга, держа зрителей на одном дыхании. Вместе с артистами, зрители прогулялись по обширной территории местности «Стоянка Чингисхана» и насладились любимыми номерами из репертуара театра. В концерте выступили балетная труппа, Национальный оркестр Бурятии и солисты.
Стоит отметить, что это первые масштабные съемки театра в подобном формате. Практически все номера были сняты с воздуха одним кадром, что придавало эффект полного присутствия.
За концертом наблюдали люди с разных уголков России и мира. Они охотно делились своими впечатлениями и отмечали не только необычный формат съемки, но и оригинальность режиссерской задумки.
«Очень атмосферно, эмоционально, фактурно. Эта видеозапись точно войдёт в золотой фонд Бурятии»; «Восхищение, восторг, слезы подступают. Браво!»; «Смотрим всей семьей, получаем огромное удовольствие и наслаждение. Дети смотрят не отрываясь, танцуют вместе с артистами!»; «Вот это есть эталон и народности и профессионализма, все на самом высоком уровне»; «Удивительный формат, мурашки по коже!».
Коллектив отмечает, что после премьерного показа, зрители смогут увидеть бэкстейдж съемок в Instagram театра. Артисты расскажут и покажут, как проходил съемочный процесс, и раскроют некоторые секреты закулисья.
Театр «Байкал» обещает не ограничиваться концертами и приглашает поклонников на следующие представления, которые также пройдут на YouTube. Пока зрители могут еще раз пересмотреть открытие сезона.
Концерт останется в доступе по ссылке - https://www.youtube.com/watch?v=Bmt_tDWOCkw (возрастное ограничение 6+).
Фото: театр «Байкал»
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