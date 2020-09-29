В Улан-Удэ сбитая женщина взыскала с водителя компенсацию

ДТП произошло на пешеходном переходе





В Улан-Удэ судебные приставы взыскали в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщили в УФССП Бурятии, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель автомобиля не пропустил переходившую дорогу женщину и сбил её. В результате наезда пострадавшая получила множественные травмы.Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требования женщины и постановил взыскать с виновника аварии компенсацию морального вреда.В рамках исполнительного производства пристав наложил арест на расчетные счета должника в банках. После этого мужчина поспешил изыскать сумму задолженности и выплатить компенсацию в полном объеме. На сегодня вся сумма перечислена на счет женщины. Кроме того, за несовременное исполнение судебного решения с водителя взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.Фото: «Номер один»