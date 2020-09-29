В Бурятии ОНФ выявляет нарушения в питании сельских школьников

Завтраки путаются с обедами, допускается запрещенная замена белков на углеводы



Ряд нарушений в организации бесплатного питания сельских школьников выявили в Бурятии активисты ОНФ в результате рейда по общеобразовательным учреждениям, сообщили в региональном исполкоме ОНФ.



Так, в начальных школах сел Вознесеновка и Верхний Саянтуй Тарбагатайского района установлены нарушения температурного режима горячих обедов: блюда холоднее нормы, не соблюден баланс белков, жиров и углеводов.



Серьезные нарушения обнаружены в средней общеобразовательной школе райцентра Иволгинск, в которой обучаются более 1 тысячи детей в две смены. У школьной столовой есть свой производственный цех, меню разрабатывается прямо на месте.



Нарушения касались хранения заготовок и товарного соседства продуктов. Так, овощная заготовка стояла в открытом тазу на нижней полке разделочного стола возле раковины и мусорного ведра.



Кроме этого выявлены превышение углеводов, нехватка белка, неправильная замена продуктов. Например, из горячего обеда в один из дней в столовой было убрано вареное яйцо. В таком случае оно должно быть заменено на аналогичное по калорийности белковое блюдо. Однако яйцо из блюда убрали, а замену в меню не поставили.



Активисты ОНФ отметили, что в новом законе о горячем питании для школьников закреплен приоритет здорового и вкусного питания и обеспечения нормативов суточного потребления пищевых продуктов, когда должна быть обеспечена не только энергетическая ценность горячего питания, но и необходимое количество белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов.



«Нельзя допускать замену белков, столь необходимых детскому организму на углеводы, а именно это мы наблюдали во всех проверяемых школах. Недопустимо вместо заявленного в меню сыра давать детям мармелад. Очень важно соблюдать температуру подачи горячего блюда, согласно санитарным правилам - не ниже 65 градусов. Несоблюдение этого требования ведет к тому, что вкусно сваренная, но остывшая каша идет в отходы. Кроме того, согласно новому закону образовательное учреждение обязано опубликовать на своем сайте информацию об организации питания школьников вплоть до ежедневного меню. К сожалению, ни в одной из проверяемых школ это требование не выполняется», - заключила сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Сандакова.



Помимо этого, в одной из школ было обнаружено, что в меню второй смены для учащихся начальной школы были включены завтраки вместо обедов, хотя в методических рекомендациях сказано, что первой смене должны давать завтрак, а второй - обед. Минпросвещения при расчете сумм финансирования считало затраты на продовольствие именно для завтраков, при этом обеды должны доплачиваться из региональных или муниципальных бюджетов.



Региональным отделением ОНФ сделан запрос в профильные ведомства и в Роспотребнадзор с выявленными конкретными нарушениями по каждой школе.



Фото: ОНФ

