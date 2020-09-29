В Бурятии спасатели разрезали кольцо на пальце ребенка

Школьница примеряла украшение и не смогла снять его самостоятельно



Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, базирующиеся в городе Гусиноозерск, накануне выехали на помощь ребенку. В школе девочка примеряла кольцо и не смогла снять его с пальца, о чем педагоги оперативно известили экстренные службы.



Прибывшие спасатели безопасным способом разрезали металлический ободок украшения на опухшем пальце ребенка. Своевременное обращение за помощью к спасателям позволило обойтись без последствий для здоровья девочки, сообщило Республиканское агентство ГО и ЧС.



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