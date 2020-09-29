Посол Монголии в РФ провел встречу в «Газпроме»

Обсуждалось продвижение разработки предварительного ТЭО проекта строительства газопровода
Посольство Монголии в России окажет содействие организации визита в Монголию специалистов «Газпрома» и представителей российской стороны совместной рабочей группы по строительству транзитного газопровода из России в Китай через территорию Монголии в Монголию для проведения необходимых экспертиз и исследований на месте.
Договоренность об этом достигнута в Москве. Посол Монголии в России Дуламсурэнгийн Даваа посетил центральный офис «Газпрома», где провел рабочую встречу с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» и генеральным директором ООО «Газпром экспорт» Еленой Бурмистровой.
Во встрече приняли участие директор департамента, отвечающего за внешнеэкономическую деятельность «Газпрома» Дмитрий Хандога и сотрудники посольства, отвечающие за торгово-экономические вопросы, сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на пресс-службу посольства Монголии в Москве.
В рамках встречи состоялся обмен мнениями о принятых мерах по изучению возможности строительства транзитного газопровода.
Фото: montsame.mn
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