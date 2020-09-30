Уголовно-исправительный гуманизм

Говорят, советский суд – самый гуманный в мире. Но почему-то все умаляют гуманность исправительных учреждений

А там, между прочим, добрейшей души надзиратели.

Однако проявлять доброту становится все сложнее и сложнее. Вот недавно, например, прокуратура заявилась с проверкой в Лечебно-исправительное учреждение №5 УФСИН России по РБ. И, как водится, нашла кучу нарушений.«Администрация учреждения допускала ослабление контроля за соблюдением режимных требований. Выявлены факты свободного перемещения осужденных в вечернее время между помещениями отрядов…», рассказали в надзорном ведомстве.Ну погуляли заключенные. Это же полезно – свежий воздух, общение. Что еще нужно, чтобы исправиться и выйти совершенно другим человеком?Думается, исправительное учреждение могло бы стать самым гуманным. Например, отпускать заключенных покататься на аттракционах, если бы «антиковидные» запреты это позволяли. За нарушения режима – ставить в угол или просто строго грозить пальчиком. Глядишь, и преступники в Бурятии стали бы добрее. И кастеты не из металла, а из резины бы надевали и воровали бы только у нехороших людей…Нарисовал Укусика Покусай