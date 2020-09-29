В Бурятии на общественных слушаниях одобрен проект отеля Green Flow Baikal

Комплекс на Байкале развивает принципы, заложенные в отеле Green Flow, на курорте Роза Хутор в Сочи



В Бурятии участники общественных слушаний в селе Турка Прибайкальского района одобрили о проект «Гостиница, термальный комплекс и Healing Center «Грин Флоу Байкал» на участке «Турка» особой экономической зоны «Байкальская гавань», сообщили в ее пресс-службе.



Жителям Прибайкальского района были представлены оценка воздействия проекта на окружающую среду и корректировка утвержденного проекта планировки территории участка «Турка» под проект резидента. Общественные слушания проводились по распоряжению главы Прибайкальского района. Собравшиеся единогласно поддержали оба вопроса.



Инвестор прибыл на слушания и лично представил проект жителям района и комиссии. Эта процедура является неотъемлемым этапом перед подачей проекта на экологическую экспертизу.







Проект предусматривает строительство отеля уровня «четыре звезды». Отель будет представлять собой развитие принципов, заложенных в концепции отеля Green Flow, успешно работающего на курорте Роза Хутор в Сочи. Объект будет полностью обеспечен инженерной инфраструктурой ОЭЗ «Байкальская гавань».



Благодаря реализации проекта будет развиваться малый бизнес в селе Турка, ориентированный на обслуживание отеля и его гостей. Кроме того, появится 153 высокооплачиваемых рабочих места в Прибайкальском районе.



Green Flow Baikal – это первый российский инвестор в «Байкальской гавани» с реальным опытом работы в гостиничном бизнесе. Отель придерживается концепции Healing-отеля, где помимо комфорта и сервиса будет особая атмосфера. Стоит отметить, что отель «Грин Флоу» в Сочи является первым и единственным отелем в России, входящим в международную ассоциацию Healing Hotels of the World.



Фото: baikalharbor.com

. В Бурятии участники общественных слушаний в селе Турка Прибайкальского района одобрили о проект «Гостиница, термальный комплекс и Healing Center «Грин Флоу Байкал» на участке «Турка» особой экономической зоны «Байкальская гавань», сообщили в ее пресс-службе.Жителям Прибайкальского района были представлены оценка воздействия проекта на окружающую среду и корректировка утвержденного проекта планировки территории участка «Турка» под проект резидента. Общественные слушания проводились по распоряжению главы Прибайкальского района. Собравшиеся единогласно поддержали оба вопроса.Инвестор прибыл на слушания и лично представил проект жителям района и комиссии. Эта процедура является неотъемлемым этапом перед подачей проекта на экологическую экспертизу. Как сообщал «Номер один» , бизнес-план проекта строительства отеля Green Flow Baikal на участке «Турка» рассматривался и был одобрен в августе 2019 года. А работа с инвестором началась в декабре 2018 года на Дне инвестора-2019. Результатом стало подписание в июне с компанией соглашения по проекту с общий объемом инвестиций в 871,2 миллиона рублей.Проект предусматривает строительство отеля уровня «четыре звезды». Отель будет представлять собой развитие принципов, заложенных в концепции отеля Green Flow, успешно работающего на курорте Роза Хутор в Сочи. Объект будет полностью обеспечен инженерной инфраструктурой ОЭЗ «Байкальская гавань».Благодаря реализации проекта будет развиваться малый бизнес в селе Турка, ориентированный на обслуживание отеля и его гостей. Кроме того, появится 153 высокооплачиваемых рабочих места в Прибайкальском районе.Green Flow Baikal – это первый российский инвестор в «Байкальской гавани» с реальным опытом работы в гостиничном бизнесе. Отель придерживается концепции Healing-отеля, где помимо комфорта и сервиса будет особая атмосфера. Стоит отметить, что отель «Грин Флоу» в Сочи является первым и единственным отелем в России, входящим в международную ассоциацию Healing Hotels of the World.Фото: baikalharbor.com