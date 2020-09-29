В Кяхтинском районе вокруг памятника ВОВ пасутся бараны

Местные жители возмущены вандализмом



Жители села Шарагол узнали о том, что сторож местного клуба решил пасти баран на территории культурного учреждения, прямо возде памятника ветеранам Великой Отечественной войны. Возмущенные сельчане обратились с жалобой в вайбер-чат "Кяхта-инфо".



- Почему в Шараголе каждый день пасутся бараны около памятника ВОВ? Почему директор клуба разрешает пасти там баран? Наши отцы и деды отдавали жизнь на войне, а тут около памятника пасут баран - это чистой воды вандализм. Куда смотрит директор клуба и администрация?



По словам начальника отдела культуры районной администрации Жанны Волошиной, с заведующей сельским клубом «Шарогольский» была проведена беседа. Объявлено устное замечание. Работнику клуба (хозяину баран) запрещено выгуливать стадо в сквере и вблизи жилых домов.



О данном факте сообщено также главе поселения МО СП "Шарагольское".



