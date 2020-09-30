В Бурятии сельским чиновникам весь год задерживали зарплату

Устав ждать свои деньги, один из них обратился в прокуратуру





В прокуратуру Бурятии обратился житель Хоринского района с заявлением о нарушении его трудовых прав.

«Установлено, что работникам администрации одного из сельских поселений района на протяжении 2020 года задерживалась выплата зарплаты, компенсация за задержку не производилась. Шесть работников администрации за половину августа 2020 года не получили вознаграждение за труд», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор внес главе администрации поселения представление и обратился в суд с заявлениями о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты, которые удовлетворены.После вмешательства прокуратуры долг по зарплате был погашен.Фото: «Номер один»