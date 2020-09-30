В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 превысило 7000

В республике умер 72-й пациент с коронавирусом, всего выздоровели 84% – на процент меньше, чем неделей ранее



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 7019. Это на 75 случаев больше, чем было во вторник. В Улан-Удэ – 4197 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5679 человек, умерло 72 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В стационаре по ул. Пирогова, 30а умер пациент 89 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмоний. Находился на стационарном лечении 13 суток, из них в отделении реанимации 7 суток, на ИВЛ 6 суток.



Из 75 новых случаев коронавируса: 39 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 2749 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 590 пациентов. Из них 14 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении – 678 пациент.ов



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четверо пациентов с COVID-19, старше 65 лет - два, на ИВЛ - трое больных, старше 65 лет – два. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, старше 65 лет – пятеро, на ИВЛ один больной старше 65 лет. В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся семь пациентов, в т.ч. старше 65 лет – четверо, на ИВЛ – три, старше 65 лет – двое.



В трех обсерваторах находятся 43 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2583 человек, с нарастающим итогом – от 363 649 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии на 29 сентября 84% людей, у которых диагностировали коронавирус, полностью выздоровели, неделей ранее этот показатель составлял 85%. Республика находится на четвертом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе – 93%. На втором месте – Амурская область - выздоровели уже 89% пациентов, на третьем – Приморский край, где коронавирус победили 87% от общего числа заболевших. Самая низкая доля выздоровевших, как и на прошлой неделе, зафиксирована в Сахалинской области – 71%.



В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 64 420 случаев заболевания коронавирусом, более половины из заболевших (80%) выздоровели. Это четвертый результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Центральном федеральном округе - 84%, наименьший - в Северо-Западном федеральном округе – 73%.



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