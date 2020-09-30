В Бурятии чиновники не давали жилье семье ребенка-инвалида с тяжелым заболеванием

Простояв в очереди два года, семья обратилась в прокуратуру





Прокуратура Бурятии проверила обращение жителя Турунтаево о нарушении жилищных прав его ребенка-инвалида. Несовершеннолетний и члены его семьи не имеют собственного жилья и с июля 2018 года состоят на учете в администрации сельского поселения «Турунтаевское» в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

Приказом Минздрава России утвержден перечень тяжелых форм хронических заболеваний, дающих страдающим ими инвалидам право на дополнительную жилую площадь. Заболевание ребенка-инвалида входит в указанный перечень.Прокурор района обратился с иском в суд с требованием обязать администрацию поселения предоставить ребенку-инвалиду и членам его семьи вне очереди благоустроенное помещение по договору социального найма.Прибайкальский райсуд требования прокурора удовлетворил. Решение суда еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»