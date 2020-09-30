Уровень Байкала продолжает расти

Прогнозы Росводресурсов о стабилизации уровня не оправдываются
Уровень воды в Байкале продолжил повышение и достиг на 28 сентября 457,11 метра, сообщат сайт Росводресурсов. Водохранилища на реках Енисей и Ангара работают в штатном режиме, уточняется в пресс-релизе агентства.
При этом данные об объемах сброса воды через плотину Иркутской ГЭС не приводятся, хотя прежде это делалось. Кстати, и сводка о водохозяйственной обстановке на территории России публиковалась не раз в декаду, как сейчас, а, как минимум, один раз в два дня.
Как сообщал «Номер один», при уровне Байкала в 457,09 метра Федеральное агентство водных ресурсов не планировало увеличивать сброс воды на Иркутской ГЭС, так как уровень воды в Байкале стабилизировался, заявил 28 сентября руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
А Минприроды Бурятии в пятницу сообщало, что вода в Байкале прибывает примерно на сантиметр в день, уже видны негативные последствия. В правительстве региона со ссылкой на директора Байкальского института природопользования Ендона Гармаева сообщили, что это грозит отразиться на качестве байкальской воды в связи с нарушением водообмена в дельте реки Селенга, играющей ключевую роль в механизмах самоочищения байкальских вод.
«На Иркутской ГЭС нет, конечно (не планируется повышать объём сброса). Там, вы прекрасно знаете, повысился уровень Байкала на 9 сантиметров, но он сейчас уже стабилизировался и третий день не растет. Ситуация на постоянном контроле», - сказал Кириллов журналистам.
По его словам, прежде всего, это связано с безопасностью жителей Иркутска.
«Установленный режим работы гидроузла – 2700 метров в секунду, и повышать его мы не планируем, поскольку не так давно были обильные осадки, в том числе в городской черте Иркутска... Поэтому, безусловно, для быстрого схода воды и чтобы… не приводить к затоплению города Иркутска, увеличения сброса пока не планируется», - пояснил глава ведомства.
Кириллов добавил, что существующий уровень воды в Байкале продержится еще примерно три недели, а дальше он войдет в установленный диапазон.
Как сообщал «Номер один», в пятницу глава Бурятии Алексей Цыденов сделал резкое заявление о том, что «дальнейшее повышение уровня Байкала категорически недопустимо». Он высказался на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.
С учетом сложившегося положения правительство Бурятии намерено поддержать предложение Федерального агентства водных ресурсов по сохранению предельного уровня воды в Байкале на отметке 457 метров и обеспечить работу Иркутской ГЭС таким образом, чтобы установленный уровень озера поддерживался постоянно, отмечали в пресс-службе правительства республики. Однако, что-то, видимо, пошло не так.
Фото: «Номер один»
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