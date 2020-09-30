Москва выделила Бурятии еще 300 миллионов рублей на дороги

Деньги пойдут на строительство трассы «Улан-Удэ – Курумкан»





Бурятии выделено дополнительно 300 млн рублей из федерального бюджета на строительство дорожной инфраструктуры в 2020 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Согласно распоряжению, из федерального бюджета на развитие дорожной инфраструктуры в девяти регионах направлено в общем более 7,3 млрд рублей. Средства позволят привести в нормативное состояние более 140 км дорожного полотна в Карачаево-Черкесской Республике, Башкортостане, Бурятии, Карелии, Вологодской, Ивановской, Ленинградской и Омской областях, а также в Санкт-Петербурге. Контролировать эту работу поручено Росавтодору.В Бурятии деньги направят на продолжение реконструкции автомобильной дороги «Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян» - участок с 271 по 291 км в Баргузинском районе.Напомним, в августе Бурятия уже получила дополнительно 300 млн рублей на строительство дорожной отрасли. Денежные средства были также направлены на продолжение реконструкции дороги «Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян». Завершить строительство объекта планируется в 2022 году.Фото: пресс-служба правительства Бурятии