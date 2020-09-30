Правительство РФ поддержало законопроект о приватизации земель нацпарков

А минприроды не поддерживает норму об изменении границ особо охраняемых природных территорий



Правительство РФ поддержало с замечаниями законопроект о возможности приватизации земель национальных парков и праве кабмина изменять их границы, документ также одобрен десятками регионов. Об этом заявил один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, сообщает



«По предварительной информации, законопроект поддержан правительством РФ с замечаниями. Мы считаем, что можно было бы в первом чтении принять и дальше уже поправками доводить его до совершенства», - сказал Майоров в ходе онлайн-слушаний, посвященных обсуждению законопроектов об обороте земель нацпарков.



Инициативу, продолжил он, поддержали многие субъекты РФ. «По законодательным собраниям 31 регион поддержал наш законопроект, 40 органов исполнительной власти поддержали из 42 поступивших отзывов», - проинформировал сенатор.



По его словам, авторы документа постарались сделать его «достаточно мягким». «У нас не могут развиваться населенные пункты, муниципальные образования, если мы эту оборотоспособность им не дадим. И постепенно там может образоваться ситуация, что люди будут просто уезжать оттуда», - считает он. При этом член верхней палаты назвал сложным вопрос о возможности изменения границ нацпарков.



В свою очередь представитель Минприроды уточнил в ходе обсуждения, что министерство не поддерживает норму об изменении границ особо охраняемых природных территорий.



Соответствующее положение ранее вызвало негативную реакцию Совета по правам человека при президента РФ, было множество обращений граждан и экологов, отмечал глава профильного думского комитета Николай Николаев. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям ранее перенес обсуждение законопроекта до получения позиции правительства РФ.



Авторами инициативы стала группа сенаторов и депутатов, среди которых вице-спикеры Совета Федерации Юрий Воробьев и Андрей Турчак, а также лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты 17 июня текущего года.



Министерство природных ресурсов и экологии РФ не поддерживает возможность изменения границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом заявил в понедельник руководитель департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Алексей Григорьев на онлайн-слушаниях на базе комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, посвященным правовому регулированию оборота земель ООПТ.



«Мы полностью поддерживаем ту формулировку, что необходимо сейчас вводить возможности для оборота земель в границах населенных пунктов в границах национальных парков. (...) Надо четко прописать, на каких объектах, в каких населенных пунктах будут распространяться данные законопроекты, населенные пункты должны быть образованы до создания национального парка и уже включены в него. (...) Что касается той части законопроекта, которая дает возможность изменения границ, вырезания участков из границ особо охраняемых природных территорий, мы считаем, что это очень сложный вопрос, в принципе Минприроды эту возможность не поддерживает - в этой части законопроекта. Мы боимся, что это приведет к неконтролируемому и варварскому изыманию земель из особо охраняемых природных территорий (…). И это приведет к потере заповедного фонда», - сказал он.



Григорьев также напомнил, что в заповедниках земли являются федеральными.



Фото:egov-buryatia.ru Правительство РФ поддержало с замечаниями законопроект о возможности приватизации земель национальных парков и праве кабмина изменять их границы, документ также одобрен десятками регионов. Об этом заявил один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, сообщает ТАСС «По предварительной информации, законопроект поддержан правительством РФ с замечаниями. Мы считаем, что можно было бы в первом чтении принять и дальше уже поправками доводить его до совершенства», - сказал Майоров в ходе онлайн-слушаний, посвященных обсуждению законопроектов об обороте земель нацпарков.Инициативу, продолжил он, поддержали многие субъекты РФ. «По законодательным собраниям 31 регион поддержал наш законопроект, 40 органов исполнительной власти поддержали из 42 поступивших отзывов», - проинформировал сенатор.По его словам, авторы документа постарались сделать его «достаточно мягким». «У нас не могут развиваться населенные пункты, муниципальные образования, если мы эту оборотоспособность им не дадим. И постепенно там может образоваться ситуация, что люди будут просто уезжать оттуда», - считает он. При этом член верхней палаты назвал сложным вопрос о возможности изменения границ нацпарков.В свою очередь представитель Минприроды уточнил в ходе обсуждения, что министерство не поддерживает норму об изменении границ особо охраняемых природных территорий.Соответствующее положение ранее вызвало негативную реакцию Совета по правам человека при президента РФ, было множество обращений граждан и экологов, отмечал глава профильного думского комитета Николай Николаев. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям ранее перенес обсуждение законопроекта до получения позиции правительства РФ.Авторами инициативы стала группа сенаторов и депутатов, среди которых вице-спикеры Совета Федерации Юрий Воробьев и Андрей Турчак, а также лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты 17 июня текущего года.Министерство природных ресурсов и экологии РФ не поддерживает возможность изменения границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом заявил в понедельник руководитель департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Алексей Григорьев на онлайн-слушаниях на базе комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, посвященным правовому регулированию оборота земель ООПТ.«Мы полностью поддерживаем ту формулировку, что необходимо сейчас вводить возможности для оборота земель в границах населенных пунктов в границах национальных парков. (...) Надо четко прописать, на каких объектах, в каких населенных пунктах будут распространяться данные законопроекты, населенные пункты должны быть образованы до создания национального парка и уже включены в него. (...) Что касается той части законопроекта, которая дает возможность изменения границ, вырезания участков из границ особо охраняемых природных территорий, мы считаем, что это очень сложный вопрос, в принципе Минприроды эту возможность не поддерживает - в этой части законопроекта. Мы боимся, что это приведет к неконтролируемому и варварскому изыманию земель из особо охраняемых природных территорий (…). И это приведет к потере заповедного фонда», - сказал он.Григорьев также напомнил, что в заповедниках земли являются федеральными.Фото:egov-buryatia.ru