В Улан-Удэ из Венеции прибывает выставка Зорикто Доржиева

Художник представит землякам более 40 как уже знакомых, так и новых работ



В Улан-Удэ 6 октября в Художественном музее им. Ц. С. Сампилова откроется выставка Зорикто Доржиева под названием «Новая степь». Известный художник покажет свою нашумевшую выставку землякам сразу после участия в Венецианском биеннале, важнейшем событии в мире искусства, сообщили в Национальном музее Бурятии.



«Степь в традиционном смысле – пространство кочевников – народов, которые находились в постоянном передвижении. В проекте «Новая степь» я попытался рассмотреть сегодняшнюю европейскую цивилизацию как такое же пространство. Здесь находят место и размышления о миграциях народов, и военные конфликты, и смешение культур», - рассказывает сам Зорикто Доржиев.



Для публики он интересен как представитель русского изобразительного искусства, учившийся в русской академической традиции, впитавший европейский космополитизм, но при этом помнящий о своей национальной идентичности, найти которую можно в его работах. Этот интерес не зависит от географического положения зрителей, не имеет значения, в Улан-Удэ, Москве или в Венеции выставляется Зорикто Доржиев, что еще раз подчеркивает универсальность языка искусства.



В новом выставочном проекте публике представят более сорока как уже знакомых, так и новых, написанных специально для проекта работ.



Фото: Национальный музей РБ



