Корвет «Алдар Цыденжапов» вышел на заводские ходовые испытания

Они проходят в Японском море, где будет проведен комплекс контрольных мероприятий



Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ) на Амурском судостроительном заводе (Комсомольск-на-Амуре), сегодня впервые, в соответствии с графиком, вышел из Владивостока на заводские ходовые испытания, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.



В акватории Японского моря будет проведен комплекс контрольных мероприятий, в ходе которых предстоит проверить на соответствие заявленным тактико-технические характеристики корабля, надёжность и работоспособность в различных условиях систем и оборудования корвета. Планируется, что до конца текущего года корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» войдёт в состав ТОФ.



Для прохождения заключительного этапа испытаний корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» 16 июня был доставлен во Владивосток с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу предприятия в транспортном плавучем доке «Зея».



Это третий серийный корвет проекта 20380. Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта. Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.



А в Бурятии к десятилетию подвига Героя России Алдара Цыденжапова запущена акция «Письмо на корвет», сообщает региональный исполком ОНФ.



«Каждый житель Бурятии, школьники, студенты, организации, общественные объединения могут написать письмо, в том числе на бурятском языке, в котором будут переданы добрые пожелания, напутствия и поздравления экипажу корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Кроме того, каждый участник акции может разместить свое письмо в соцсетях под хэштегами #Письмонакорвет, #АлдарЦыденжапов. Будем надеяться, что самым активным участникам акции будет направлено ответное памятное письмо с благодарностью от экипажа корвета», - рассказала член регионального штаба ОНФ, автор проекта Марина Аникьева.



Акция «Письмо на корвет» объявлена с 24 сентября по 24 октября этого года. Сбор корреспонденции активисты ОНФ будут осуществлять по адресу: г.Улан-Удэ. Ул.Коммунистическая, 49, каб.68. Также все участники акции могут присылать свои письма на электронную почту:



Напомним, в ноябре 2010 года Алдару Цыденжапову посмертно присвоили звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. В начале 2015 года активисты ОНФ направили письма в Министерство обороны РФ и главе Бурятии с предложением присвоить военному кораблю имя героического матроса. Спустя полгода на Амурском судостроительном заводе был заложен корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».



Подвиг Алдара Цыденжапова увековечен в Бурятииз. Так, в 2016 году в посёлке Селендума появился памятник Герою России. Позже был установлен памятник и в Улан-Удэ на мемориале «Ровесникам, ушедшим в бой». На постаменте матрос Алдар Цыденжапов изображен в полный рост, одетым в форму и бескозырку. Кроме того, в Улан-Удэ средняя школа №57 носит имя Героя России.



Фоо: function.mil.ru

Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ) на Амурском судостроительном заводе (Комсомольск-на-Амуре), сегодня впервые, в соответствии с графиком, вышел из Владивостока на заводские ходовые испытания, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.В акватории Японского моря будет проведен комплекс контрольных мероприятий, в ходе которых предстоит проверить на соответствие заявленным тактико-технические характеристики корабля, надёжность и работоспособность в различных условиях систем и оборудования корвета. Планируется, что до конца текущего года корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» войдёт в состав ТОФ.Для прохождения заключительного этапа испытаний корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» 16 июня был доставлен во Владивосток с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу предприятия в транспортном плавучем доке «Зея».Это третий серийный корвет проекта 20380. Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта. Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.А в Бурятии к десятилетию подвига Героя России Алдара Цыденжапова запущена акция «Письмо на корвет», сообщает региональный исполком ОНФ.«Каждый житель Бурятии, школьники, студенты, организации, общественные объединения могут написать письмо, в том числе на бурятском языке, в котором будут переданы добрые пожелания, напутствия и поздравления экипажу корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Кроме того, каждый участник акции может разместить свое письмо в соцсетях под хэштегами #Письмонакорвет, #АлдарЦыденжапов. Будем надеяться, что самым активным участникам акции будет направлено ответное памятное письмо с благодарностью от экипажа корвета», - рассказала член регионального штаба ОНФ, автор проекта Марина Аникьева.Акция «Письмо на корвет» объявлена с 24 сентября по 24 октября этого года. Сбор корреспонденции активисты ОНФ будут осуществлять по адресу: г.Улан-Удэ. Ул.Коммунистическая, 49, каб.68. Также все участники акции могут присылать свои письма на электронную почту: 03region@onf.ru Напомним, в ноябре 2010 года Алдару Цыденжапову посмертно присвоили звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. В начале 2015 года активисты ОНФ направили письма в Министерство обороны РФ и главе Бурятии с предложением присвоить военному кораблю имя героического матроса. Спустя полгода на Амурском судостроительном заводе был заложен корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».Подвиг Алдара Цыденжапова увековечен в Бурятииз. Так, в 2016 году в посёлке Селендума появился памятник Герою России. Позже был установлен памятник и в Улан-Удэ на мемориале «Ровесникам, ушедшим в бой». На постаменте матрос Алдар Цыденжапов изображен в полный рост, одетым в форму и бескозырку. Кроме того, в Улан-Удэ средняя школа №57 носит имя Героя России.Фоо: function.mil.ru