Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с Днем пожилого человека

Дорогие представители старшего поколения города Улан-Удэ!





Уважаемые ветераны войны и труда, труженики тыла, дети войны!

От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета сердечно поздравляю вас с Международным днем пожилого человека!Люди старшего поколения – особая гордость нашего города. Вы отличаетесь тем, что всегда умели честно и самоотверженно трудиться. Вы многое сделали за эти годы для города и республики, развивали промышленность, сельское хозяйство, образование, науку, медицину, вели крупные стройки. Вы заложили основу благополучной жизни, которая сегодня у нас есть. При этом успевали щедро дарить любовь, заботу и внимание, стали для нас лучшими родителями, бабушками и дедушками. Самыми дорогими людьми, к которым мы до сих пор обращаемся за мудрыми советами, помощью и поддержкой. Депутаты Улан-Удэнского городского Совета стараются всегда с большим вниманием относятся к проблемам людей старшего поколения. У каждого из нас вы всегда найдете помощь и поддержку.От всей души хочу поблагодарить каждого из вас за вклад в развитие нашей столицы, за труд, активную жизненную позицию. За то, что были и остаетесь примером заботы и ответственности для всех нас молодого поколения. Мы гордимся Вами! Желаю вам доброго здоровья, долголетия, душевного спокойствия, заботы и внимания окружающих, радости в детях, внуках и правнуках!Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч.В. Бальжинимаев.