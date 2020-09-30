В Улан-Удэ свиньи не выдержали жизни в колонии строгого режима

В ИК-2 в Южлаге сдохли более 150 животных





В Железнодорожный районный суд Улан-Удэ поступил иск от Исправительной колонии №2 УФСИН России по Бурятии к заместителю начальника учреждения о возмещении суммы причиненного ущерба.

Как сообщили в пресс-службе суда, на подсобном хозяйстве ИК-2 произошел падеж свиней в количестве 153 головы. Согласно заключению служебной проверки, причиной смерти животных стала инфекция, вызванная грубыми нарушениями условий их содержания и кормления, несвоевременном установлении причин падежа и непринятии своевременных мер по устранению неблагоприятных факторов со стороны должностных лиц учреждения. В качестве таковых лиц были названы начальник цеха, главный ветеринарный врач и заместитель начальника колонии. Ущерб был оценен в 321 тысячу рублей.На суде представители истца пояснили, что помещения не были подготовлены к зиме, что привело к гибели свиней. Ответчик не распределил обязанности между подчиненными и бездействовал. Заключение проверки ответчиком не оспорено и является доказательством его вины.Замначальника колонии иск не признал. Он рассказал, что истец руководствуется только проведенной служебной проверкой. Между тем температуру и влажность помещения никто не замерял, акт замера или иные подтверждающие документы отсутствуют, а вскрытие всех трупов животных не проводилось. Кроме того, между истцом и ответчиком отсутствует договор о полной либо частичной материальной ответственности по подсобному хозяйству. Между падежом свиней и действиями ответчика не установлена причинно-следственная связь.Суд, изучив доказательства, установил, что вывод, содержащийся служебной проверке о том, что причиной падежа свинопоголовья стала инфекционная энтеротоксемия свиней, не основан на каких-либо объективных доказательствах, поскольку в представленных протоколах вскрытия трупов животных указана иная причина смерти. Также в материалах дела отсутствуют сведения о заключении с заместителем начальника колонии договора о полной или частичной материальной ответственности, имущество не вверялось ответчику в установленном порядке. Данная ответственность не закреплена в его должностной инструкции.Таким образом, суд пришел к выводу о незаконности заявленных истцом требований и отказал в их удовлетворении. Решение еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»