В Улан-Удэ потерялась 84-летняя бабушка

Она ушла из дома в поселке Солдатский 17 сентября



В Улан-Удэ полицейские разыскивают 84-летнюю жительницу Иволгинского района Розу Дашиевну Алсаеву, которая утром 17 сентября ушла из дома в поселке Солдатский и до настоящего времени не вернулась.



Приметы: азиатской внешности, на вид 80-85 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы седые короткие.



Была одета: шапка вязаная белая, куртка до колен черно-синего цвета с капюшоном, халат зеленый, колготки черные, кожаные перчатки на резинке в рукавах, унты «камус» светло-серого цвета.



При наличии какой-либо информации о пропавшей или ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(924)450-50-50, 8(914)389-76-80, 29-53-70 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии

