Туристы из Бурятии будут отдыхать на пляжах Занзибара

Первый чартерный вылет в Африку состоится в начале ноября





После блокирования традиционного зимнего направления в Тайланд и Вьетнам бурятские туристы очень заинтересовались местом действия сказки Корнея Чуковского «Доктор Айболит» - Занзибаром. Этот затерянный в дебрях Африки архипелаг оказался одним из немногих доступных для чартеров мест, где жарко круглый год. Жители Бурятии уже начали активно бронировать туры, первый чартерный вылет состоится в начале ноября.

Железный занавес для выездного пляжно-зимнего туризма приподнимается: первая страна, где жарко круглый год, открывает для чартеров свое небо. Речь идет о Занзибаре. Именно на этот архипелаг у восточного берега Африки туристы из Бурятии начали активно бронировать туры после заявления о том, что перевозчик NordWind запускает прямые рейсы на остров Занзибар в Танзании по заказу туроператора Pegas Touristik.Причем организованными турами в Африку жители Бурятии полетят впервые.- Некоторые туроператоры зимой, еще до коронавируса, отправляли чартерами туристов на Занзибар из Москвы, но для Бурятии в связи с большим расстоянием это было экзотическое направление. Зимой наши туристы предпочитали в основном более близкие страны Юго-Восточной Азии, в основном Тайланд, - говорит менеджер по туризму Мария Широкова.Однако в связи с тем, что этой зимой Тайланд и Вьетнам, скорее всего, не откроются, бурятские туристы потянулись в пока единственную точку зимнего пляжного направления. Где туристов очень ждут и даже не требуют справок на отсутствие ковид-19.Пока сдерживают турпоток долгий перелет и цена. Ведь время полета чартеров из Москвы до острова - восемь часов, а стоимость 12-дневного отдыха, включая перелет, завтраки и «антиковидную» страховку, начинается от 65 тыс. рублей. Плюс перелет из Улан-Удэ до Москвы.Впрочем, билеты до российской столицы заметно подешевели - в ноябре, например, добраться до столицы можно за 4 тысячи рублей. Туроператоры отмечают, что пока еще тепло в Турции, где власти также полностью открыли туризм.Как убеждены продавцы турпутевок, темпы бронирования экзотического Занзибара бурятскими туристами еще более возрастут, когда похолодает.Ведь у любителей зимнего пляжного отдыха и особого выбора, похоже, не будет. Поскольку в открывающемся для чартерных рейсов Египте в декабре и январе достаточно холодно. Туристы вечерами ходят в теплых куртках из-за постоянных северных ветров.Правда, для российских туристов открылись еще экзотические Мальдивские острова, однако там и отдых дороже, и требуются справки на отсутствие ковид-19, сделанные за 72 часа до вылета, что неприемлемо для туристов. Поскольку они опасаются, что ложно-положительные тесты накануне рейса могут испортить им отдых.Как отмечают бурятские туроператоры, пока Занзибар и Турция, где никаких справок не требуют, – это единичные проблески надежды для лежащей на боку отрасли выездного туризма.Тем временем в Тайланде лишь планируют разрешить заезд туристов из России, но только после 14-дневного карантина (конечно же, за счет туриста). А в Камбодже с каждого туриста вообще берут 3 тысячи долларов в качестве депозита по ковид-19. Сообщается, что в эту сумму входит тестирование, лечение и даже отправка гроба с туристом на родину в случае незапланированного заболевания со смертельным исходом.В результате в туристических районах Тайланда голодают не только люди, но и обезьяны, ранее подкармливаемые туристами. Тем не менее власти юго-восточных стран намерены держать оборону до последнего и не собираются открывать страны для туризма. Вполне может статься, что при таком подходе их туристическая отрасль погибнет раньше самого вируса.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com