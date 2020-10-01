В Бурятии оштрафовали исполнительного директора Фонда капремонта

Он незаконно продлил срок договора на ремонт домов





Прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства о контрактной системе в работе Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в РБ.

«Между фондом и строительной организацией был заключен договор на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кяхте. По условиям договора подрядчик обязан был выполнить работы в срок до 30 ноября 2019 года. В нарушение законодательства исполнительным директором организации в отсутствие законных оснований указанный срок продлен», сообщили в надзорном ведомстве.За данное нарушение в отношении исполнительного директора Фонда капремонта возбудили дело об административном правонарушении. Постановлением управления Федеральной антимонопольной службы России по Бурятии ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.Фото: «Номер один»