В сентябре число выявленных заболевших COVID-19 в Бурятии выросло на 31%

По сравнению с началом апреля доля инфицированных коронавирусом в республике уменьшилась на 29% (с 40% до 11%)



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 7098. Это на 79 случаев больше, чем было в среду. В Улан-Удэ – 4222 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5765 человек, умерли 73 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В РКИБ умер пациент 65 лет с новой коронавирусной инфекцией тяжелого течения, осложненной двухсторонней пневмонией на фоне ишемической болезни сердца, постинфарктного кардиосклероза, сахарного диабета и ожирения третьей степени, находился на стационарном лечении в отделении реанимации 33 суток.



Из 79 новых случаев коронавируса: 37 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 2749 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 590 пациентов. Из них 13 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении – 670 пациентов.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четверо пациентов с COVID-19, старше 65 лет - два, на ИВЛ - двое больных, старше 65 лет – один. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, старше 65 лет – пятеро, на ИВЛ один больной старше 65 лет. В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся семь пациентов, в т.ч. старше 65 лет – пятеро, на ИВЛ – четверо, старше 65 лет – двое.



В трех обсерваторах находятся 43 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2940 человек, с нарастающим итогом – от 366 589 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В сентябре по итогам месяца количество выявленных заболевших COVID-19 в Бурятии выросло на 31%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. По росту заболеваемости Бурятия занимает четвертое место среди субъектов ДФО.



А по итогам шести прошедших месяцев доля выявленных заболевших в Бурятии составляет 11% от всех субъектов Дальневосточного федерального округа. По этому показателю Бурятия занимает третье место среди регионов ДФО. По сравнению с началом апреля доля инфицированных в республике уменьшилась на 29% (с 40% до 11%).



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