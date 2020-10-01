01.10.2020
В Бурятии раскрыта кража из православного храма

В Бурятии раскрыта кража из православного храма

Она произошла еще в июне в поселке Таксимо, задержан подозреваемый

В Бурятии по подозрению в краже сотрудниками уголовного розыска Отделения МВД России по Муйскому району установлен подозреваемый в краже из храма 34-летний мужчина, сообщили в МВД по Бурятии.

Следствием установлено, что в июне злоумышленник, разбив камнем стекло, проник в храм в поселке Таксимо. Из ящика для пожертвований он похитил деньги и скрылся. На похищенные денежные средства мужчина приобрел недорогой сотовый телефон, оставшаяся часть – чуть больше тысячи рублей – изъята полицейскими.

Отметим, злоумышленник не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления, не имеет постоянного места жительства.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

Фото: «Номер один»

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