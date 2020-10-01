Житель Улан-Удэ угнал машину бывшей жены

Росгвардейцы задержали угонщика в течение получаса







Житель Улан-Удэ приехал в поселок Каменск Кабанского района к своей бывшей гражданской жене и угнал ее автомобиль. В течение получаса злоумышленник был задержан нарядом вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии, сообщили в ее пресс-службе.



Информация об угоне поступила после того, как сын потерпевшей обнаружил пустым гараж. Получив ориентировку на автомобиль, росгвардейцы приступили к отработке близлежащей территории. Машина была найдена на соседней улице возле жилого дома, а во дворе обнаружился и сам горе-угонщик. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.



Задержанный 52-летний житель Улан-Удэ рассказал, что поругался с бывшей гражданской женой и решил покататься на ее автомобиле. Незаметно взяв ключи, мужчина угнал машину из гаража и поехал к своему приятелю, возле дома которого его и задержали. По факту угона правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.



Фото: Росгвардия

