Авиатехникум Улан-Удэ получит почти 63 млн рублей допфинансирования

Деньги направляются на обновление материально-технической базы учебного заведения







Амурская область, Бурятия, Забайкальский край и Магаданская область получат дополнительное финансирование на реализацию планов социального развития центров экономического роста (президентская дальневосточная субсидия), сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов обсудил эту тему с губернаторами дальневосточных регионов. Совещание прошло в преддверии заседания президиума правительственной комиссии, на которой рассмотрят выделение федеральных денег на строительство и ремонт социальных объектов на Дальнем Востоке.



«Очень удобный формат существует у нас: на правкомиссии мы можем перераспределять уже выделенные деньги и выделять дополнительное финансирование на новые объекты. В этом году прошло уже четыре заседания, где мы увеличили суммы на 5 миллиардов рублей и перераспределили 6,7 миллиарда. За этими суммами - детские сады, стадионы, школы: те объекты, которые так необходимы жителям наших сёл и городов. Сегодня мы обсудим предложение по выделению дополнительных 319 миллионов рублей, а также предложения регионов по перераспределению средств», - сказал в своем вступительном слове глава минвостокразвития России Александр Козлов.



Бурятия получит 62,9 миллиона рублей на обновление материально-технической базы в Авиационном техникуме. Глава республики Алексей Цыденов отметил, что это «стратегическое образовательное учреждение для всего Дальнего Востока». После совещания министр и губернатор более предметно обсудили детали дальнейшей помощи от федерации техникуму, а также дополнительные предложения Бурятии по реализации плана социального развития центров экономического роста республики.



Улан-Удэнский авиационный техникум является одним из ведущих образовательных организаций технического профиля в Дальневосточном федеральном округе и Сибири. За пять лет работы в учебном заведении подготовлено 660 специалистов по очной и заочной формам обучения.



В настоящее время обучение в техникуме ведется по 8 специальностям, востребованным на предприятиях республики: «Производство летательных аппаратов», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Технология металлообрабатывающего производства», «Производство и обслуживание авиационной техники», «Технология машиностроения», «Монтаж, технической обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств», «Автоматизация технологических процессов и производств по отраслям». Пять из этих специальностей входят в перечень ТОП-50 наиболее перспективных и востребованных профессий и специальностей среднего образования.



Планы социального развития центров экономического роста реализуются на Дальнем Востоке с 2018 года. Выделение федеральных средств по президентской дальневосточной субсидии учитывало конкретные отставание каждого муниципалитета: проблемы с общественным транспортом, доступность медицины, нехватка школ, и поддержку местным бюджетам, которые не в состоянии оплатить дорогое строительство объектов. До 2022 года из федерального бюджета регионам выделят 99,07 миллиарда рублей, на эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют больше одной тысячи социальных объектов. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики контролирует использование денег и исполнение сроков по работам.



Фото: egov-buryatia.ru

