В Улан-Удэ планируют построить новые школы

Они могут появиться на Спиртзаводском тракте и на Верхней Березовке





Земельные участки, где предполагается строительство новых зданий, осмотрели представители Комитета по образованию администрации Улан-Удэ и потенциального инвестора – Внеэшкономбанка. На месте прошло обсуждение технических условий и основных параметров участков, сообщили в пресс-службе мэрии.

Вопрос по строительству новых школ в Улан-Удэ прорабатывается по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова в рамках государственно-частного партнерства с ВЭБ.РФ - государственным инвестиционным банком, финансирующим проекты развития экономики страны.- Для Улан-Удэ вопрос строительства новых школ очень важный. Это, прежде всего, вопрос ликвидации третьей смены, а также разгрузки транспортных потоков города. Сейчас мы ищем максимально удобные для горожан земельные участки, чтобы детей не надо было возить через весь город, а ребенок мог сам дойти до школы. Предложенные варианты земельных участков разные: рядом со старыми школами или еще неосвоенные участки, где идет активное жилищное строительство, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков о совместном проекте с ВЭБ.РФ.Партнёрство с концессионером ВЭБ.РФ предполагает, что банк может полностью спроектировать, построить и технически эксплуатировать здания. Планируется, что строить школы инвестор будет в две волны – первая волна в 2021-2022 году, вторая – в 2023 и 2024 годах. Основное условие банка - наличие земельных участков без обременений. Для того, чтобы проверить все требования к участкам в Улан-Удэ приехал технический специалист ВЭБ.РФ Александр Буданов.- Мы визуально обследуем земельные участки, сейчас пытаемся понять – насколько участок подходит для дальнейшего строительства, то есть, как подведены сети коммуникаций, как развита инфраструктура, каков рельеф участка. На участке в микрорайоне 140а нужна информация от специалистов сетевых организаций по поводу точек подключения. Участок неплохой, площадь позволяет строительство школы, - рассказал Александр Буданов.Преимущества партнерства с ВЭБ.РФ заключаются в том, что дефицит мест в школах закрывается в ускоренном режиме – до 2025 года.- Сегодня на территории города мы предложили ряд участков для строительства зданий школ, в которых есть проблемы переуплотненности и угроза третьей смены. Также у нас есть участки, которые расположены в отдаленных микрорайонах города, где вообще нет общеобразовательных учреждений - это Спиртзаводской тракт, микрорайон Верхняя Березовка и сотые микрорайоны, - рассказал заместитель председателя Комитета по образованию администрации Улан-Удэ Валерий Цыбикдоржиев.По результатам осмотра земельных участков в Улан-Удэ будет приниматься решение по участкам и прорабатываться дальнейший план действий.Фото: мэрия Улан-Удэ