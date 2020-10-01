В Чите осудили экс-главу минсельхоза и его зама за «превышение полномочий»

Странное дело выходцев из Бурятии обошлось без реального срока – им запрещено быть чиновниками на 4,5 года



Ингодинский районный суд Читы огласил приговор по уголовному делу в отношении бывших чиновников – министра сельского хозяйства региона Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиновой. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили в краевой прокуратуре.



Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки в 2018 году.



Суд установил, что в 2017 году министр сельского хозяйства Забайкальского края и его заместитель вмешались в деятельность семи предпринимателей края – сельхозтоваропроизводителей, которые ранее получили через региональный Фонд поддержки и развития агропромышленного комплекса субсидии из федерального бюджета для возмещения ущерба от засухи 2016 года. Они инициировали принятие незаконного решения о досрочном погашении этих субсидий, что повлекло их изъятие на сумму свыше 10 миллионов рублей.



Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных полномочий на срок 4 года 6 месяцев каждому. Отметим, сторона обвинения просила для Михаила Кузьминова 3,5 года колонии-поселения, для Ирины Малакшиновой – 3 года колонии-поселения. А сами обвиняемые в суде своей вины так и не признали.



Приговор суда в законную силу не вступил. С учетом всего вышесказанного можно предположить, что приговор будет обжалован.



Кузьминова и его заместителя задержали в феврале 2018 года. За день до этого министр написал заявление об увольнении по собственному желанию по состоянию здоровья. В беседе с журналистами он заявил, что его увольнение было связано с болезнью сердца. В апреле 2018 года краевой суд направил Кузьминова под домашний арест.







С последствиями засухи 2016 года – тоже все неоднозначно. Забайкальским минсельхозом была проведена проверка достоверности данных об ущербе, причиненном сельхозпредприятиям. Как сообщало ИА Забмедиа со ссылкой на пресс-службу ведомства, «выяснилось, что некоторые аграрии попытались включить часть потерь урожая, полученных за счет собственных недоработок, в число последствий засухи». Был выявлен ряд хозяйств, подавших документы на списание сотен гектаров угодий и рассчитывавших получить средства государственной поддержки. Однако в ходе проверки было установлено, что «руководители таких организаций изначально не провели весь комплекс требуемых агротехнических работ и не посчитали нужным вложить необходимые финансовые средства для получения хорошего урожая».



В защиту Михаила Кузьминова и Ирины Малакшиновой публично выступали аграрии Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии. С Бурятией тесно связаны биографии бывших чиновников. Михаил Кузьминов и Ирина Малакшинова – выходцы из Улан-Удэ. Михаил Николаевич долгое время занимался коммерческой деятельностью в Бурятии, а с начала «нулевых» стал руководителем Петровск-Забайкальского мясокомбината. Затем был избран депутатом Читинской областной Думы, и назначен представителем губернатора Забайкальского края в городе Петровск-Забайкальский и Петровск-Забайкальском районе.



Ирина Ринчиновна в 1998-2002 годах была первым руководителем Информационно-консультационного центра сельских товаропроизводителей Бурятии, в 2002—2007 годах занимала пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики по экономике, с 2007 по 2009 годы работала начальником отдела инвестиций минсельхоза. С 2009 по 2011 год была консультантом комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Народного Хурала Бурятии, а с 2011 по 2016 годы работала начальником отдела господдержки иркутского минсельхоза.



В министерство сельского хозяйства Забайкальского края Михаил Кузьминов пригласил её в ноябре 2016 года, причем до этого знакомы они не были – сработали хорошие рекомендации, данные Ирине Ринчиновне специалистами в области экономики и сельского хозяйства.



Видимо, все это, равно как и то, что никаких корыстных мотивов в действиях экс-руководителей краевого минсельхоза следствие не установило, и дало суду основания вынести приговор с компромиссным наказанием. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше.



Фото: pixabay.com Ингодинский районный суд Читы огласил приговор по уголовному делу в отношении бывших чиновников – министра сельского хозяйства региона Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиновой. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили в краевой прокуратуре.Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки в 2018 году.Суд установил, что в 2017 году министр сельского хозяйства Забайкальского края и его заместитель вмешались в деятельность семи предпринимателей края – сельхозтоваропроизводителей, которые ранее получили через региональный Фонд поддержки и развития агропромышленного комплекса субсидии из федерального бюджета для возмещения ущерба от засухи 2016 года. Они инициировали принятие незаконного решения о досрочном погашении этих субсидий, что повлекло их изъятие на сумму свыше 10 миллионов рублей.Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных полномочий на срок 4 года 6 месяцев каждому. Отметим, сторона обвинения просила для Михаила Кузьминова 3,5 года колонии-поселения, для Ирины Малакшиновой – 3 года колонии-поселения. А сами обвиняемые в суде своей вины так и не признали.Приговор суда в законную силу не вступил. С учетом всего вышесказанного можно предположить, что приговор будет обжалован.Кузьминова и его заместителя задержали в феврале 2018 года. За день до этого министр написал заявление об увольнении по собственному желанию по состоянию здоровья. В беседе с журналистами он заявил, что его увольнение было связано с болезнью сердца. В апреле 2018 года краевой суд направил Кузьминова под домашний арест. Как сообщал «Номер один» , краевые СМИ Забайкалья сразу стали писать явных несуразностях в уголовном деле. Чиновники добивались от сельхозпроизводителей Забайкальского края, претендующих на получение субсидий, погашения долгов по ранее взятым бюджетным ссудам. Эти деньги планировалось направить другим сельхозпредприятиям отрасли, которые также нуждаются в государственной поддержке. Если считать воспрепятствованием предпринимательской деятельности законное требование возврата бюджетных денег, то как тогда квалифицировать нежелание сельхозпроизводителей платить по своим долгам?С последствиями засухи 2016 года – тоже все неоднозначно. Забайкальским минсельхозом была проведена проверка достоверности данных об ущербе, причиненном сельхозпредприятиям. Как сообщало ИА Забмедиа со ссылкой на пресс-службу ведомства, «выяснилось, что некоторые аграрии попытались включить часть потерь урожая, полученных за счет собственных недоработок, в число последствий засухи». Был выявлен ряд хозяйств, подавших документы на списание сотен гектаров угодий и рассчитывавших получить средства государственной поддержки. Однако в ходе проверки было установлено, что «руководители таких организаций изначально не провели весь комплекс требуемых агротехнических работ и не посчитали нужным вложить необходимые финансовые средства для получения хорошего урожая».В защиту Михаила Кузьминова и Ирины Малакшиновой публично выступали аграрии Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии. С Бурятией тесно связаны биографии бывших чиновников. Михаил Кузьминов и Ирина Малакшинова – выходцы из Улан-Удэ. Михаил Николаевич долгое время занимался коммерческой деятельностью в Бурятии, а с начала «нулевых» стал руководителем Петровск-Забайкальского мясокомбината. Затем был избран депутатом Читинской областной Думы, и назначен представителем губернатора Забайкальского края в городе Петровск-Забайкальский и Петровск-Забайкальском районе.Ирина Ринчиновна в 1998-2002 годах была первым руководителем Информационно-консультационного центра сельских товаропроизводителей Бурятии, в 2002—2007 годах занимала пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики по экономике, с 2007 по 2009 годы работала начальником отдела инвестиций минсельхоза. С 2009 по 2011 год была консультантом комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Народного Хурала Бурятии, а с 2011 по 2016 годы работала начальником отдела господдержки иркутского минсельхоза.В министерство сельского хозяйства Забайкальского края Михаил Кузьминов пригласил её в ноябре 2016 года, причем до этого знакомы они не были – сработали хорошие рекомендации, данные Ирине Ринчиновне специалистами в области экономики и сельского хозяйства.Видимо, все это, равно как и то, что никаких корыстных мотивов в действиях экс-руководителей краевого минсельхоза следствие не установило, и дало суду основания вынести приговор с компромиссным наказанием. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше.Фото: pixabay.com