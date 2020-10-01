Дело экс-председателя БайкалБанка Вадима Егорова рассмотрят заново

Экс-первый вице-премьер правительства Бурятии и депутат Народного Хурала Владимир Гейдебрехт обвиняет его в хищении 93 кг золота



Апелляционная коллегия Верховного суда Бурятии отменила оправдательный приговор Железнодорожного районного суда в отношении экс-председателя БайкалБанка Вадима Егорова. Дело направлено на новое рассмотрение в новом составе суда.



Напомним, уголовное дело в отношении Вадима Егорова было возбуждено по заявлению бывшего первого вице-премьера правительства Бурятии и депутата Народного Хурала Владимира Гейдебрехта. Сторона обвинения утверждала, что в 2015 году с его обезличенного металлического счета (ОМС) в БайкалБанке было похищено свыше 93 кг золота стоимостью более 238 млн рублей. Большинство было переведено по договору займа на счет ООО «Витимснаб», с которым впоследствии было оформлено соглашение о новации – превращении долга в золоте в заемное обязательство на сумму 173,8 млн рублей. В качестве обеспечения их возврата было предоставлено поручительство ООО «Биллинг-центр» с залогом недвижимости в клубном жилом комплексе «Европа» на Верхней Березовке.



Согласно показаниям Владимира Гейдебрехта, эти операции были проведены без его ведома, в результате его он лишился своих денежных средств. Бывший высокопоставленный чиновник и депутат опубликовал в разных СМИ множество интервью с жесткими обвинениями в адрес Вадима Егорова. МВД Бурятии возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.



Однако еще на этапе предварительного следствия публичные заявления Владимира Гейдебрехта о том, что Вадим Егоров якобы «оставил его без вклада», «под разными предлогами не возвращал вклад», «привел БайкалБанк к гибели», «организовал процедуру гибели, краха БайкалБанка» были признаны судом несоответствующими действительности.



Рассмотрев уголовное дело, Железнодорожный районный суд также не нашел в действиях Вадима Егорова состава преступления. При оглашении оправдательного приговора было отмечено, что суд критически оценивает показания Владимира Гейдебрехта о том, будто договор займа с ООО «Витимснаб» был изготовлен «задним числом» без его ведома и согласия. Данные утверждения потерпевшего не согласуются с его же собственной позицией как истца по гражданским и арбитражным делам о взысканиях с ООО «Витимснаб», ООО «Биллинг-центр» и лично с Вадима Егорова. В этих судебных процессах представители Гейдебрехта заявляли, что договоры займа и новации являются действительными, подлинными.



Более того, при рассмотрении одного из исков в Арбитражном суде Калининградской области Владимира Гейдебрехта было прямо заявлено о том, что показания, данные им, его сыном и их юристами в ходе следствия по уголовному делу, «не следует принимать во внимание»!



Судебное заседание по уголовному делу продолжалось около семи месяцев. Вчера оно вновь поступило в Железнодорожный районный суд.



Будут ли представлены стороной обвинения какие-либо новые обстоятельства и доказательства, пока неясно. По мнению экспертов, дело могут направить на дополнительное расследование.



Фото: «Номер один»

