В Бурятии ужесточен контроль за масочным режимом

А также усилена работа мобильных групп по проверке соблюдения профилактических мер торговыми центрами и юрлицами







В Бурятии на следующей неделе будет усилена работа контрольных органов и мобильных групп, которые будут проводить рейды в общественном транспорте и местах массового пребывания людей на предмет соблюдения масочного режима.



Это одна из мер по снижению заболеваемости COVID-19, которые определил сегодня региональный оперативный штаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Правительством Бурятии совместно с республиканским управлением Роспотребнадзора, полицией и администрацией Улан-Удэ осуществляется контроль соблюдения масочного режима и других ограничений и запретов, установленных указом главы Бурятии 13 марта («О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)»).



С пассажирами общественного транспорта, водителями транспортных средств проводится профилактическая работа. Лица, нарушившие введенные запреты и ограничения, привлекаются к административной ответственности. Для физических лиц штраф составляет 1,5 тысячи рублей, для должностных – от 2,5 до 7 тысяч, а для юридических – от 12,5 до 25 тысяч.



Накануне заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова обнародовала результаты опросов пациентов с новой коронавирусной инфекцией при выяснении эпидемиологического анамнеза.



«По данным опросов, которые мы проводим, 80–85 процентов заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях <…>. Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте, апреле, начале мая этого года, то мы, конечно, должны жестко соблюдать меры профилактики. Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности. И самое главное, что это нужно для того, чтобы поберечь не только себя и своих близких, но и с уважением отнестись к медицинским работникам, которые как работали на передовой с COVID, так и продолжают это делать», - отметила Татьяна Голикова.



В Бурятии также усилена работа мобильных групп по проверке соблюдения профилактических мер торговыми центрами и юридическими лицами. На сегодняшний день при обследовании 162 организаций общественного питания в 95 установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Основные нарушения: непроведение влажной уборки и дезинфекции помещений с интервалом каждые два часа; несоблюдение расстояния между обеденными столами в зале; несоблюдение специального режима допуска и нахождения в помещениях и на прилегающей территории организации; несоблюдение требований по рассадке (не более 4-х посетителей за одним столом); несоблюдение режима мытья и обеззараживания посуды; отсутствие медицинских справок о состоянии здоровья; отсутствие устройств для обеззараживания воздуха; неосуществление сбора использованных одноразовых масок в герметичную упаковку; отсутствие запаса дезинфицирующих средств и антисептиков для обработки рук и др.



Суды Бурятии по материалам управления Роспотребнадзора за грубые нарушения противоэпидемических мероприятий приостанавливали работу 59 организаций общественного питания. В отношении 36 хозяйствующих субъектов санитарными врачами применены меры наказания в виде привлечения к административной ответственности. В Улан-Удэ остается приостановленной деятельность двух предприятий общественного питания.



Фото: egov-buryatia.ru

