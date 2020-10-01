Главный санврач Бурятии разъяснил порядок действий при выявлении случаев COVID-19 в коллективе



В Улан-Удэ сегодня на очередном заседании регонального оперштаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев напомнил руководителям организаций порядок действий в случае выявления работника с COVID-19.



«При выявлении в коллективе сотрудников, инфицированных COVID-19, необходимо незамедлительно изолировать больного. Если инфицированный остается дома, он вызывает врача, информирует работодателя. И руководство немедленно проводит работу по установлению близких контактов. Если на рабочем месте приняты все меры по профилактике, то есть, обеспечен масочный режим, утренний фильтр, созданы условия для соблюдения социального дистанцирования, то в таких условиях сотрудников можно исключить из числа контактных. Контактных необходимо отправить на изоляцию на 14 дней, не дожидаясь наших постановлений», - обратился к руководителям организаций и предприятий республики Сергей Ханхареев.



Также санитарные врачи напоминают об основных профилактических мероприятиях, обязательных к исполнению в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Работодателям необходимо обеспечить:



1. Обработку рук работников при входе в организацию или предприятие.

2. Контроль температуры работников при входе в организацию. Температура должна измеряться бесконтактным способом. При обнаружении сотрудника с повышенной температурой тела, его нужно срочно отстранить от работы и вызвать медиков.

3. Информирование работников о соблюдении правил личной и общественной гигиены.

4. Качественную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств. Кратность обработки поверхностей – каждые два часа.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам: 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40.



Фото: 03.rospotrebnadzor.ru

