В Бурятии хотят увековечить память Валентины Толкуновой

В поселке Танхой родилась мама популярной советской певицы



Администрация Байкальского заповедника, представители Совета ветеранов Кабанского района Бурятии, краеведы и активные жители поселка Танхой объединились в рабочую группу «Наследие Валентины Толкуновой». Группа намерена заняться увековечиванием памяти Валентины Толкуновой в Танхое, откуда родом мать известной советской певицы.



«Творчество Валентины Толкуновой является достоянием страны, нашей культуры и нашей истории. И мы будем стараться сохранять славные страницы российской истории, как сохраняем природу – ежедневно, ежечасно. Мы уверены, что при участии всех, кто понимает и ценит русскую культуру, наши планы сохранить на Байкале память о Валентине Васильевне Толкуновой, будут успешно осуществлены», отметил директор Байкальского заповедника Василий Сутула.



Валентина Толкунова – популярная советская и российская певица. Родилась в 1946 году в городе Армавир Краснодарского края. Через год семья переехала в Москву, где Валентина Васильевна прожила всю жизнь. А вот мама артистки, Евгения Смирнова, родом из Кабанского района. Она родилась и провела детство в байкальском поселке Танхой. Здесь Евгения познакомилась с будущим мужем, военнослужащим Василием Толкуновым. На Байкале родители певицы поженились. И Валентина Толкунова всегда считала Кабанский район своей малой родиной.



Валентина Толкунова обладала редчайшим тембром голоса, имела особый стиль исполнения, о котором говорили, что он строился на тонком сочетании сердечности и достоинства. За свою карьеру певица исполнила много ярких разноплановых песен, в том числе «Стою на полустаночке», «Серебряные свадьбы», «Мой милый, если б не было войны». Сегодня ее творчество представляется настоящим культурным феноменом – музыкой целого поколения. Именно поэтому Валентину Толкунову часто называют «легендой».



Многолетний труд и огромный вклад в развитие музыкального искусства Валентины Толкуновой были отмечены почетными званиями и наградами. В. Толкунова – заслуженная артистка РСФСР (1979), народная артистка России (1987). Она 23 раза становилась лауреатом телевизионного конкурса «Песня года».



Фото: baikalzapovednik.ru

