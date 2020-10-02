02.10.2020
В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 7182

В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 7182

За неделю (с 25 сентября по 1октября) прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 7%

Общее число случаев заражения коронавирусом  в республике достигло 7182 . Это на 84 случая больше, чем было в четверг. В Улан-Удэ – 4289 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц  5821 человек, умерли 73 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из 84 новых случаев коронавируса: 26 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Круг контактных лиц составляет 2749 человек, все обследованы

В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся  603 пациента. Из них 12 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении –  685 пациентов.

В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - два, на ИВЛ -  двое больных, старше 65 лет – один.  В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся восемь человек, старше 65 лет – шестеро, на ИВЛ  пятеро больных, старше 65 лет. - трое В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся шесть пациентов, в т.ч. старше 65 лет – двое, на ИВЛ – четверо, старше 65 лет – один.

В трех обсерваторах находятся  38 человек.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2669 человек, с нарастающим итогом – от 369 258 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.

В Бурятии по итогам недели (с 25 сентября по 1октября) прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 7%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия и Якутия занимают третье место среди регионов ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии уменьшился: по данным на 24 сентября прирост выявленных случаев коронавируса составлял 8%.

Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Еврейской автономной области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 13%. Наименьший прирост зафиксирован в Чукотском автономном округе - 3%.

На сегодняшний день в России насчитывается  1 185 231 случаев заболевания COVID-19. Это четвертое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на третьем месте Бразилия, на втором - Индия. Первое место по заболеваемости занимает США – 7 262 629 человека.

Фото: pixabay.com
коронавирус мониторинг Бурятия
^