В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 7182

За неделю (с 25 сентября по 1октября) прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 7%



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 7182 . Это на 84 случая больше, чем было в четверг. В Улан-Удэ – 4289 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5821 человек, умерли 73 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 84 новых случаев коронавируса: 26 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Круг контактных лиц составляет 2749 человек, все обследованы



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 603 пациента. Из них 12 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении – 685 пациентов.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - два, на ИВЛ - двое больных, старше 65 лет – один. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся восемь человек, старше 65 лет – шестеро, на ИВЛ пятеро больных, старше 65 лет. - трое В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся шесть пациентов, в т.ч. старше 65 лет – двое, на ИВЛ – четверо, старше 65 лет – один.



В трех обсерваторах находятся 38 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2669 человек, с нарастающим итогом – от 369 258 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии по итогам недели (с 25 сентября по 1октября) прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 7%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия и Якутия занимают третье место среди регионов ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии уменьшился: по данным на 24 сентября прирост выявленных случаев коронавируса составлял 8%.



Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Еврейской автономной области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 13%. Наименьший прирост зафиксирован в Чукотском автономном округе - 3%.



На сегодняшний день в России насчитывается 1 185 231 случаев заболевания COVID-19. Это четвертое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на третьем месте Бразилия, на втором - Индия. Первое место по заболеваемости занимает США – 7 262 629 человека.



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