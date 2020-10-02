В России проведут Год Байкала

Такое поручение дал Владимир Путин





Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 8 сентября совещания по вопросу о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, произошедшего в 2019 году. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Вторым пунктом в документе идет поручение правительству РФ совместно с правительствами Иркутской области и Бурятии проработать вопрос о проведении в России Года Байкала. Ответственными за данное поручение назначены премьер правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Бурятии Алексей Цыденов. Доклад на эту тему они должны подготовить до 1 декабря.Фото: «Номер один»