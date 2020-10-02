Чартерная программа TUI Россия в Бурятию признана успешной

Туроператор при поддержке Ростуризма и правительства Бурятии готовит чартеры на зимний Байкал



Чартерная программа TUI Россия из Москвы в Улан-Удэ, организованная при поддержке Ростуризма, стартовала 4 июля. Почти за три месяца было осуществлено 10 рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» с периодичностью раз в 9 дней, на которых в Бурятию приехало более 1,5 тысяч клиентов туроператора, сообщили в правительстве Бурятии.



«Летом мы впервые запустили чартерную программу в Бурятию, на Байкал. Регион обладает особым колоритом, национальной экзотикой и удивительной красотой байкальских пейзажей. Однако ценовой фактор зачастую играет определяющую роль при планировании поездки. И мы рады, что нам удалось сформировать сбалансированное по цене и качеству предложение, которое было востребовано. Важно, чтобы эти шаги были системными, и спрос не ограничивался летним сезоном, поэтому уже сегодня мы готовим новые доступные предложения на зимний период. Продление сезона повышает и инвестиционную привлекательность региона, впрямую влияет на доходы бизнеса, а это, в свою очередь, на качество сервиса и с престижность работы в туристическом бизнесе», – отметила Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму.



Туристам предлагались шесть эксклюзивных программ стоимостью от 30 тысяч рублей за человека, они включали перелет, проживание в отелях Улан-Удэ и на побережье Байкала, трансферы и базовый набор экскурсий.



«Мы запустили программу в рекордно короткие сроки, от принятия решения о постановке чартеров до первого вылета прошло меньше месяца, – отмечает Тарас Демура, генеральный директор TUI Россия. – Запуск туров на Байкал мы анонсировали в начале июня, cразу же стартовала масштабная медийная кампания, началось обучение агентов новому продукту. А уже 5 июля первый чартер, на котором прилетели наши туристы, встречали в аэропорту Улан-Удэ. Все рейсы отлетали при полной загрузке.



Активное участие в подготовке к приему туристов TUI Россия принял глава Бурятии Алексей Цыденов. На совещании с представителями местного бизнеса, он отметил, что туристы, скорее всего, забудут про низкую цену, но запомнят, если какие-то недоработки омрачат их отдых. По словам Алексея Цыденова, большинство туристов дали Байкалу самые высокие оценки: «Очень приятно, что гости высоко оценили наши старания. По итогам опроса туристов, чартерной программе в Бурятию присвоено 4,85 баллов из 5».



В том, что Бурятия больше чем Байкал, туристы TUI Россия смогли убедиться лично во время своего путешествия. «При разработке маршрутов мы постарались наполнить время пребывания туристов в республике самым полезным содержанием. Надо отметить, что чартерная программа – это не только отдых в первозданной природе, – подчеркнул Алексей Цыденов. – Это, прежде всего, культурный, познавательный и этнический туризм. Буддийские монастыри привлекают тысячи паломников ежегодно. Самый известный храм буддизма – Иволгинский дацан, где хранится драгоценное нетленное тело Хамбо ламы Итигэлова. Также у нас, пожалуй, самая большая община старообрядцев в России, которые сохранили свой уникальный уклад жизни. Такую Россию вы еще не видели».



«Успешный запуск и реализация всей чартерной программы для туристов из центральных регионов России в Бурятию является подтверждением высокого туристского потенциала региона, – считает министр туризма республики Мария Бадмацыренова. – Совместно с TUI Россия наши принимающие компании создали новые туристские предложения, которые пользовались успехом у туристов. Туристский продукт Бурятии получил высокую оценку: радушие и гостеприимство, культура и природа впечатлили наших гостей».



В настоящее время TUI Россия при поддержке Ростуризма и правительства Бурятии готовит чартерные программы на зимний сезон.



«В конце января Байкал сковывает лёд, который считается одной из визитных карточек озера, – говорит Тарас Демура. – Мы предлагаем туристам увидеть своими глазами ту красоту, которую они видели на фотографиях в соцсетях, в журналах о путешествиях, в фильмах. Тем более, что многие наши клиенты, приехавшие на Байкал летом, делились, что им бы хотелось вернуться сюда зимой, и мы с радостью исполним их желание».



Фото: egov-buryatia.ru



