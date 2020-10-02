В Бурятии снят особый противопожарный режим

Он был введен с 1 апреля, а вот режим ЧС республиканского масштаба не вводился ни разу



В Бурятии в связи со снижением пожарной опасности в лесах снят особый противопожарный режим. Постановление приняло накануне правительство Бурятии, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Особый противопожарный режим в нынешнем году был открыт 1 апреля, а вот режим ЧС из-за сложной лесопожарной обстановки республиканского масштаба не вводился ни разу.



Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 527 лесных пожаров на общей площади 89,9 тысячи гектаров. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 597 лесных пожаров на общей площади 226,7 тысячи гектаров.



Оперативность тушения возгораний в первые сутки составила 84,2%, во вторые и последующие сутки – 15,7 %.



Самые распространенные причины возникновения лесных пожаров – это неосторожное обращение с огнем (45,7%) и грозы (42,7%).



Всего за 2020 год выявлено более 4 тысяч нарушений правил пожарной безопасности, рассмотрено более 2800 административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 14,4 миллиона рублей.



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