ТГК-14 начала подачу тепла в сотые квартала Улан-Удэ

Скорость подключения домов зависит от управляющих компаний
В Улан-Удэ с утра 2 октября начнется поэтапное подключение потребителей тепловой энергии от котельной «Юго-Западная» к системе теплоснабжения, сообщили в ТГК-14.
В энергокомпании обратили внимание, что подача отопления и горячей воды зависит от работы управляющих компаний, обслуживающих жилые дома.
«Для скорейшей подачи тепла потребителям специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» готовы оказать помощь управляющим компаниям и ТСЖ микрорайона в запуске жилых домов», сообщает пресс-служба компании.
Напомним, с начала сентября жители сотых кварталов Улан-Удэ сидят без горячей воды, а отопительный сезон у них даже не начиналось. Причина - реконструкция тепловых сетей от котельной Юго-Западная, которую затянул подрядчик – ООО «Фортуна».
После стихийного схода жителей, состоявшегося в минувшие выходные, работы на объекте активизировались. На помощь «Фортуне» вышли бригады компаний «Бест Плюс», «СМИТ», «Регионстрой», а также МУП «Водоканал», ТГК-14. По заверению мэрии, сейчас на объекте работает порядка 200 человек в три смены. Городские власти пообещали, что дома жителей сотых кварталов подключат к 3 октября.
В связи с несвоевременной подачей тепла жителям сотых кварталов прокуратура Бурятии организовала проверки.
«Установлено, что Комитетом городского хозяйства администрации Улан-Удэ должный контроль за проведение ремонта не обеспечен, своевременная подача тепла не организована», сообщили в надзорном ведомстве.
Прокурор республики внес мэру Улан-Удэ представление об устранении нарушений закона и наказании виновных лиц.
Фото: «Номер один»
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