Авиакомпания Nordwind Airlines запустит рейс Улан-Удэ – Красноярск

Крупнейший промышленный центр Восточной Сибири станет доступнее для жителей Бурятии



Авиакомпания Nordwind Airlines с 26 октября начинает выполнять прямые рейсы по маршруту Улан-Удэ–Красноярск, сообщили в минтрансе Бурятии. Полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам на лайнере Embraer 190.



Время прибытия из Красноярска в Улан-Удэ - 09:40 по местному времени. Обратный рейс вылетает из Улан-Удэ в 10:40 (время местное). Время в пути составит два часа. Стоимость билета от 4 739 рублей.

Напомним, ранее, с 28 сентября, авиакомпания «ИрАэро» запустила прямой рейс Улан-Удэ – Красноярск. Она выполняет рейсы на самолетах Superjet 100 три раза в неделю по понедельникам, вторникам и пятницам.



Время вылета из Красноярска 18:00, время прибытия в Улан-Удэ –21:00. Обратный рейс вылетает из Улан-Удэ в 22:00 и приземляется в Красноярске в 23:00.(указано местное время для каждого аэропорта). Цена билета в одну сторону – от 3000 рублей.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

