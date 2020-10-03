В Бурятии соцзащита заставляет приемных родителей вернуть пособия на детей

В общей сложности Ирина Шаврова получила 128 тысяч рублей



В редакцию «Номер один» обратилась жительница поселка Таксимо Муйского района – женщина является опекуном троих детей. Летом она получила пособия на двоих из них – новые выплаты, которыми решили поддержать малоимущие семьи. Общая сумма пособий на детей, полученная Ириной Шавровой, составила 128 тысяч. Сейчас соцзащита требует эти деньги вернуть.



Ирина – опекун троих детей: двух девочек-близнецов шести лет и двухлетнего мальчика. Сейчас она находится в декретном отпуске по уходу за самым маленьким членом семьи, и единственным источником дохода являются детские пособия. Также у Ирины есть старшая дочь, девочка пока несовершеннолетняя и проживает с ней. Женщина не замужем, алименты на старшую дочь не получает.



Большой семье нужны соответствующие расходы, тем более младший ребенок болен ДЦП, Ирина постоянно покупает ему лекарства. Как только приемная мама узнала о новых выплатах, она сразу обратилась в отдел местной соцзащиты: написала заявление, собрала пакет необходимых документов и ждала решения.



Напомним, речь идет о пособиях на детей в возрасте от трех до семи. Эти выплаты положены только семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека. В месяц можно получить 50% детского прожиточного минимума по региону. В Бурятии прожиточный минимум составляет 11549 рублей, соответственно, на каждого ребенка от трех до семи лет включительно полагается ежемесячная выплата в размере половины величины прожиточного минимума для детей - 6032,5 рубля.



- В соцзащите у меня заявление приняли, а 20 июня позвонили и сказали, что пришел отказ, так как опекунам выплаты не положены. Я написала на сайт kremlin.ru, чтобы мне дали разъяснение. Там мне ответили, что выплаты не положены детям, находящимся на гособеспечении. Я у нашей соцзащиты спрашиваю, что подразумевается под гособеспечением, мне сказали, что выплата, которую получает опекун в 6320 рублей на ребенка, это и есть гособеспечение. Но гособеспечение – это другое, на нем могут находиться только дети, воспитывающиеся в учреждениях, - рассказывает Ирина.



По словам женщины, 26 июня ей позвонили из отдела местной соцзащиты и сообщили, что она все-таки может получать выплаты на детей.



- Я пришла и написала заново заявление. Два раза получала выплаты. А вот 23 сентября пришли деньги, но 24-го мне позвонили и сказали, что пособия начислили ошибочно и я должна все вернуть, - возмущенно говорит Ирина.



Наша собеседница говорит, в соцзащите ей сказали, что в ближайшее время дадут номер расчетного счета, куда она должна вернуть все полученные деньги с января по сентябрь -128 тыс. рублей. Где взять такую сумму, Ирина не знает. В случае если не вернет деньги добровольно, ей пригрозили тем, что будут списывать сумму с пособий, получаемых ею как приемный родитель.



- Сейчас я нахожусь в декретном отпуске с опекаемым маленьким ребенком. Он болеет, в садик его отдать не могу, пока не пройдем все лечение. Недавно я на лечение ездила с маленьким, у него ДЦП, мы лежали в больнице, потом проходили реабилитацию. Детям купила новую одежду… Я не знаю, как будем возвращать эти деньги. С такими ценами, как у нас, в Муйском районе, это нереально, - со слезами говорит Ирина.



На севере Бурятии цены особенно высокие.



- Буханка хлеба стоит 38, капуста – 60 рублей, мешок картошки - 1200. Спасает только свой огород, - вздыхает наша собеседница.



Женщина говорит, что в соцзащите ей посоветовали отдать детей в детский дом на попечение государства, если ей трудно содержать их самостоятельно. По словам Ирины, кроме нее, еще порядка 50 семей оказались в аналогичной ситуации.



За разъяснениями по поводу сложившейся ситуации мы обратились в Министерство социальной защиты. Там нам сообщили, что право на ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет, находящихся под опекой, возникает только у тех опекунов, кто не получает денежные средства на содержание детей.



- Заявительница является получателем денежных средств на содержание опекаемых детей, поэтому данная выплата ей не положена. Вместе с тем возвращать полученные деньги женщине не придется, - говорят в министерстве и добавляют: - По фактам, изложенным в обращениях пострадавших, будет проведена проверка.



Разъяснить, по какой причине семьям сначала выплатили пособия, а потом вдруг начали требовать их обратно, в Минсоцзащиты нам не смогли.



Лариса Ситник, «Номер один».